Çocuklarla ilgili sağlık problemleri, madde bağımlılığı sorunları ya da fazla kilolar… Yediden yetmişe herkesin karşılaştığı her türden sorun için Türkiye’nin dört bir yanındaki Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurulabiliyor.

Türkiye genelinde 75 ilde bulunan Sağlık Hayat Merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 2017’de kuruldu. 100 şubeyle yola çıkılan bu merkezlerin sayısı Ocak 2021 itibarıyla 209’a ulaştı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin amacı, olası sağlık sorunlarına karşı bireyleri ve toplumu korumak. Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmenin yanı sıra bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırma hedefi de güdüyor.

[Fotoğraf: Getty Images]

“Hastalığa değil, sağlığa yatırım”

Sağlık Bakanlığının “Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma” anlayışından yola çıkılarak oluşturduğu Sağlıklı Hayat Merkezlerine yılda ortalama 12 milyon kişi başvuruyor. Üstelik bu hizmetten sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkes faydalanabiliyor.

İhtiyaç halinde merkezlerden kolayca randevu alınıyor. Bunun için yapılacak ilk iş, bağlı olunan aile hekimine gitmek. Aile hekimi gerekli gördüğü taktirde konuyla ilgili yönlendirmeyi yapıyor. İkinci yol ise bu merkezlere bizzat giderek randevu alınması.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde verilen hizmetler şöyle sıralanıyor:

[Fotoğraf: Getty Images]

Beslenme Danışmanlığı:

Topluma sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması amaçlanıyor. Bunun için başvuruda bulunanların öncelikle kilo durumu değerlendiriliyor. Özel diyet gerektiren durumlara uygun beslenme programları oluşturuluyor. Başvuruda bulunanların takibi de yapılıyor.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı:

0-18 yaş arası çocuklar ve aileleri faydalanabiliyor. Bu hizmet kapsamında çocukların gelişimleri değerlendiriliyor. İzlem ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Hatta gereken durumlarda ev ziyaretleri de yapılıyor.

Ruh Sağlığı Danışmanlığı:

Bu birimde ruhsal ya da fiziksel sağlık sorunları, evlilik ilişkisi, çocuklarla iletişim, iş-okul yaşamı ve özel yaşam gibi konularda yaşanan psikolojik sorunların yönetimi için danışmanlık hizmetleri veriliyor.

[Fotoğraf: Getty Images]

Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Danışmanlığı:

Toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi amacını taşıyor. Yediden yetmişe herkese çürüklerin önlenmesi için diş bakımı ve temizliği danışmanlığı sunuluyor. Ayrıca ilköğretim çağındaki çocuklara florür vernik uygulaması yapılıyor.

Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı:

Tüm bireylere evlilik öncesi danışmanlığı ve düzenli olarak gebe bilgilendirme eğitimleri düzenleniyor. Gebe sınıflarında emzirme ve bebek bakımı eğitimi maketler üzerinde uygulamalı olarak veriliyor.

Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı:

Sigara Bırakma Polikliniğine ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na başvuran kişilere hizmet veriliyor. Bunun yanı sıra alkol ve madde bağımlılığı konularında da danışmanlık sunuluyor. Madde bağımlısı kişi ve yakınlarına destek olunmasının yanı sıra ileri tedaviye ihtiyaç duyulanların gerekli kurumlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

[Fotoğraf: Getty Images]

Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı:

Kronik hastalıkların yönetimine yönelik tavsiye ve motivasyon çalışmaları yapılıyor. Bu bölümde ayrıca sağlıklı yaşlanma danışmanlığı da yer alıyor. Yaşlılıkta sıkça karşılaşılan sorunlar, güvenli fiziksel çevre, depresyon, alzheimer ve demans önleme gibi konularda farkındalık eğitimleri veriliyor.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM):

Kanser tarama, danışmanlık ve eğitim hizmeti verilen merkezde, korunma ve erken tanı konusunda çalışmalar da yapılıyor. Aile hekimlerince yönlendirilen bireylerin yanı sıra hedef nüfusun geri kalanının da hizmetten faydalanması için birtakım faaliyetler yürütülüyor. Kanser teşhisi konulan kişilere tedavi sürecinde destek sağlanıyor.

Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri:

Bu bölüm kendi içinde ikiye ayrılıyor. Tüberküloz Kontrolü Hizmetleri’nde hastaların klinik, bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri yapılıyor.

Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Hizmetleri ismini taşıyan birimde ise bulaşıcı hastalıklar inceleniyor. Bulaşıcı hastalıklar ve bunlardan korunma yolları hakkında halk ve okul eğitimleri veriliyor.

