Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da geçen hafta da vaka sayısındaki artışın sürdüğüne işaret etti.

"17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor"

Bu durumun, hastanelerde oluşturduğu yükün, gün geçtikte arttığının altını çizen Oruç, şöyle devam etti:

"Son haftaya ait COVID-19 verilerini de dikkate alarak bir projeksiyon yaptığımızda, il olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi, yoğun bakım doluluğunda yüzde 70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor. İl olarak insidans hızımız 100 binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran 100 binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlkadım ilçemizde ise 599. Her ilçemiz kendi içinde koronavirüse karşı büyük bir mücadele gösterdiği gibi, etrafına hastalığı yeniden yayma riski nedeniyle de aynı zamanda çevresi için bir risk unsuru haline geliyor"

Kritik 15 gün

Bu tablonun, Samsun'un bir karar sürecine girdiğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Oruç, "Önümüzdeki 15 günün, Samsun için koronavirüsle mücadelede ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor. Bu 15 günde, şehir olarak tüm bireylerimizle, küçüğümüzden büyüğümüze tüm insanlarımızla bir karar vereceğiz. Maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uyup, yoğun bakım ve yatan hasta oranlarımızı makul seviyelere çekip, sevdiklerimizi mi koruyacağız, ya da önlemleri boş verip vaka sayımızı artırıp onların hayatını tehlikeye mi atacağız?" dedi.