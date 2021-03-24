Yeni tip koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer’dan heyecan veren haber geldi.

Şirket Covid-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmek için ABD’de erken aşama klinik denemelerine başlandığını açıkladı.

Gelen ilk sonuçlar ise umut vaad ediyor

Şirket, ilk laboratuvar çalışmalarında ilacın başarılı etkiler gösterdiğini bildirdi. Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu belirtildi.

Hastaneye yatışı engelleyecek ilaç da yolda

Pfizer erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

Pfizer Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı Mikael Dolsten , ilaç adayının, hastaların hastaneye kaldırılmasına veya yoğun bakımda kalmasına gerek kalmadan enfeksiyonun ilk belirtisinde reçete edilebileceğini söyledi.

Yalnızca aşı değil, diğer tedaviler de önemli

Dolsten yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüsü kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. Pandeminin hem şimdi hem de ötesinde tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor" dedi.

Sağlık uzmanları, pandemiyi tamamen sona erdirmek için sadece aşıların değil, bir dizi tedavinin olması gerektiğini söylüyor.