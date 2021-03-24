Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da helikopter düştü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malezya'nın Selangor eyaletinde düşen helikopterde bulunan 5 kişi yaralandı.
Selangor Arama ve Kurtarma Birimi, Subang Havalimanı'ndan hareket eden Airbus H125 model helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yerel saatle 09.18'de düştüğü açıklandı.
Açıklamada, helikopterde bulunan bir kişinin başından, bir kişinin bacağından yaralandığı, diğer 3 kişinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu kaydedildi.
5 ayda 6'ncı helikopter kazası
Yaralılar tedavi için hastaneye götürülürken olay yerini inceleyen polis ekipleri; helikopterin alev almadığını, kazanın nedenini araştırdıklarını ifade etti.
Kaza, son 5 ayda Malezya'da meydana gelen 6. helikopter kazası olarak kayda geçti.
Etiketler: Malezya
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