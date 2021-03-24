İngiltere, dünya geneline aşılama rakamıyla dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri.

Ancak bu başarı bile seçmeni Boris Johnson’a güvenmeye ikna edemiyor.

İngiliz Independent gazetesi BMG Araştırma Şirketi'ne konuya ilişkin anket yaptırdı.

Yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 41’ine göre Johnson doğru kararları veremediğini gösterdi. Nüfusun neredeyse üçte biri de Johnson'a Covid-19 konusunda "çok" güvenmiyor.

Boris Johnson’a yüksek güven duyan kesimin oranı yalnızca yüzde 16.

Sağlık Bakanı da geçer not alamadı

İngiltere Başbakanı’nın kabinesi içinde yüksek güven rakamları söz konusu değil.

Krizle başa çıkma konusunda Sağlık Bakanı Matt Hancock'a güven sadece yüzde 29’da kaldı.

Halkın çoğu aşılama sürecinden memnun

BMG anketçisi Andrew Price, beş seçmenden dördünün aşılama ve Covid-19 testi sürecinin iyi gittiğini söylediğini belirtti.

Seçmenler, okullar ve yurt dışı seyahatleri konusundaki uygulamalardan ise memnun değil.

28 milyondan fazla kiişi aşılandı

Öte yandan son rakamlara göre, İngiltere'de ilk doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 28 milyon 327 bin 873'e çıktı. İkinci doz aşı da 2 milyon 363 bin 684 kişiye yapıldı.

İngiltere'de son durum

Dün açıklanan rakamlara göre, 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 284'e çıktı.

Böylece geçen haftaya göre yüzde 33'lük bir azalma kaydedildi.

Dün yapılan 1 milyon 191 bin 48 testten sadece 5 bin 379'u pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 21,5 azalarak günlük 373 oldu.