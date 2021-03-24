Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti

6 Şubat’ta “demokrasiye dönüş” talebiyle gösteriler yapan Myanmarlılar, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle karşılaştı.

Bu gösterilerde 275'den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500'e yakın kişi de tutuklandı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

628 kişi serbest bırakıldı

Myanmar devlet televizyonu, gözaltında bulunan 628 göstericinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Yangon'da Insein Cezaevi dışında bulunan görgü tanıkları ise çoğu öğrenci olan yüzlerce gencin salıverildiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir avukat, serbest bırakılan göstericilerin tamamının 3 Mart'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye darbeyi kınamıştı

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye karşı çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.