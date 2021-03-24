Bazı virüslerin, enfeksiyona neden olan virüs olmak için rekabet ettiği biliniyor.

Glasgow Üniversitesi bilim adamları, soğuk algınlığına neden olan rinovirüsün koronavirüsü gölgede bıraktığını açıkladı.

Kısa süreli de olsa rinovirüsün yeni tip koronavirüsü baskılayabileceği belirtiliyor.

Heyecan veren araştırma

Burnunuzdaki, boğazınızdaki ve ciğerlerinizdeki hücreleri bir sıra ev gibi düşünürseniz, bir virüs içeri girdiğinde ya diğer virüslerin girmesine izin vermek için kapıyı açık tutabilir ya da kapıyı çivileyerek yeni yuvasında yalnız yaşayabilir.

Grip en bencil virüslerden biri olarak biliniyor. Neredeyse her zaman tek başına enfekte oluyor. Adenovirüsler ise paylaşıma daha açık..

Sars-CoV-2 ve rinovirüs yarıştı, rinovirüs kazandı

Glasgow Virüs Araştırma Merkezi'ndeki ekip, aynı tür hücrelerden yapılmış hava yollarımızın astarının bir kopyasını kullandı ve onu en yaygın enfeksiyonlardan biri olan Sars-CoV-2 ve rinovirüs ile enfekte etti.

Rinovirüs ve Sars-CoV-2 aynı anda salındı, sadece rinovirüs yarışı kazandı.

Hücrelere girip, kapıları koronavirüs'e kapattı.

Dr Pablo Murcia "Sars-CoV-2 rinovirüs tarafından güçlü bir şekilde engelleniyor" dedi.

Başka bir araştırma da rinovirüsün, enfekte olmuş hücrelerde, Sars-CoV-2'nin kendi kopyalarını yapma yeteneğini engelleyen bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini gösterdi.

Rinovirüsün ilk galibiyeti değil

Daha önce benzer etkilerin görüldüğünü belirten uzmanlar rinovirüs salgınının Avrupa'nın bazı bölgelerinde 2009’da yaşanan domuz gribi salgınını geciktirmiş olabileceğini vurguluyor.

Sonbahar ve kış ayları önemli olacak

Warwick Tıp Fakültesi'nden Prof Lawrence Young, soğuk algınlığının en sık nedeni olan insan rinovirüslerinin "yüksek oranda bulaşıcı" olduğunu söyledi.

Young “Bu çalışmanın rinovirüsün Covid-19'u etkileyebileceğini ve özellikle mevsimsel soğuk algınlığının daha sık olduğu sonbahar ve kış aylarında SarsCoV2'nin yayılmasını etkileyebileceğini" öne sürdü.