Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: Skynews, AP
Dev kargo gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Dünyanın en büyük kargo gemileri arasında yer alan "Ever Given", Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu.
Tayvanlı nakliye şirketi Evergreen Marine'ye ait Panama bandıralı gemiyi kurtarmak için römorkörler faaliyete geçti.
Geminin karaya oturma nedeni henüz net olarak bilinmezken mürettebatın tamamının güvende olduğu, herhangi bir yaralanma olmadığı duyuruldu.
Mısır yerel medyasına konuşan bir yetkili, kurtarma sürecinin 2 gün kadar sürebileceğini bildirdi.
Trafik kilitlendi
Ever Given'ın yan dönmesi sonucu kanalın trafiğe kapandığı kaydedildi.
193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.
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