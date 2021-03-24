Sanayi, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Kajiyama Hiroşi, çevrim içi toplantıda görüştüğü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Fukuşima Dai-içi santralinde biriken suyun tahliye edilmesine yönelik son durumu ele aldı.

"Suyun tahliyesine uygun zamanda karar verilecek"

Görüşmede Bakan Kajiyama, UAEA'dan, radyoaktif özellik taşıyan ve santralde biriken suyun tahliyesine ilişkin bilimsel ve objektif güvenlik değerlendirmesi yapmasını ve bunu uluslararası kamuoyuna duyurmasını talep etti.

Öte yandan düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Başbakan Suga Yoşihide, suyun tahliyesine yönelik hükümetin "uygun zamanda" karar vereceğini söyledi.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.