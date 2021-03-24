Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) gündemi silahlı saldırılar ve bireysel silahlanmanın yasaklanması tartışmalarıyla çalkalanıyor.

Ölümler son 40 yılın zirvesinde

2020 yılında ateşli silahlar sebebiyle 41 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede, yaşanan son olaylar silahlanma tartışmalarını yeniden başlattı.

Bu oranla birlikte ateşli silah kaynaklı ölümlerde 40 yılın zirvesine çıkıldı.

Son olarak, birkaç gün önce Atlanta’da 8 kişi, Colorado’da ise 10 kişi silahlı saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Biden’dan “acil adım” çağrısı

Amerika Başkanı Joe Biden, son olarak Colorado’da yaşanan saldırının ardından Beyaz Saray ve tüm kamu binalarındaki bayrakların 27 Mart’a kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Biden, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması ve silah satışlarında arka plan soruşturmasındaki yasal boşlukların kaldırılması için çağrıda bulundu:

“İnsanların hayatını kurtarmak için sağduyulu bir adım atmak için bir dakika daha beklemeye gerek yok. Buradan ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosundaki arkadaşlarıma sesleniyoruz. Bu ülkede yarı otomatik silahları yasaklayabiliriz.”

Reform, Biden’ın ilk 100 gün hedeflerinden biriydi

Silah reformu Biden’ın seçildikten sonraki ilk 100 gün hedeflerinden biriydi.

ABD Temsilciler Meclisi, silah satışında geçmiş kontrolü yapılması şartı koyan yeni silah yasasını kabul etmişti.

Silahlanma yasasının değişmesinin önünde engeller var

ABD anayasası, silah bulundurma ve taşıma hakkına devletin karışamayacağı ve özgür bir ülke için düzenli milislerin gerekli olduğu gibi düzenlemelere sahip.

Silahlanma yasasının değiştirilmesi birçok kez gündeme getirilmesine rağmen, politikacıların siyasi kariyerlerini gözeterek bu konuda adım atmadığı biliniyor.

Aynı zamanda ülkenin en güçlü lobilerinden olan silah üreticileri de değişimin önündeki en büyük engellerden biri.

Cumhuriyetçiler tasarıya karşı

Senatoda üstünlük Demokratlarda olmasına rağmen, daha sıkı güvenlik kontrolü öngören tasarıların kabul edilebilmesi için 60 oya ulaşılması gerekiyor ve Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı silah kontrolü yasalarına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler, silah alımlarını kısıtlayacak yasaların, ABD Anayasası'nın 2’nci ek maddesindeki birey haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Ülkenin yarısı silah sahibi

ABD, birkaç yıl öncesine kadar büyük marketlerde bile silah satılıyor olması ve silah alma protokolünün oldukça basit olması nedeniyle dünya gündemindeydi.

İsteyen herkesin birkaç dakikalık güvenlik araştırmasının ardından silah sahibi olduğu ülkede, nüfusun yarısının evinde silah bulunduğu biliniyor.