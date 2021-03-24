Kahvenin üretildiği ilk yer olarak bilinen Yemen'de üretimi azalan bu bitkiyi yeniden 'altın' günlerine döndürme çabaları sürüyor.

Brezilya ve Kolombiya kahveleri dünyada yükselişe geçerken Yemen'de kahve üretimi çeşitli nedenlerle yıldan yıla azalarak devam etti.

Son 20 yılda tarlalardaki yerini ülkede popüler olan gat otuna kaptıran kahve, çeşitli nedenlerle tekrar çiftçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Bir zamanlar Yemen'deki kahve üretimi 60 bin tona ulaşırken bugünlerde rekolte 20 bin ton civarında. Ancak bu sayının artırılması için bazı çalışmalar var.

Savaşın getirdiği lojistik engeller nedeniyle sadece 3 bin tonu ülkenin dışına ihraç edilebilse de kahve yetiştiriciliğine geri dönen çiftçiler, kazançlarından memnun.

Bunun sebeplerinden biri, savaşın etkisiyle yerel para birimi büyük değer kaybına uğrayınca, dolar endeksli kahvenin gat otuna kıyasla daha kazançlı olmaya başlaması.

En kaliteli kahve çeşitlerinden birkaçı Yemen'de yetişiyor

Yemen'deki iklim ve hava şartları sayesinde dünyanın en kaliteli kahve çeşitlerinden birkaçı burada yetişiyor.

[Fotoğraf: TRT Arapça]

2-3 hafta boyunca özenle güneşte kurutulan kahve taneleri, bu işlem sayesinde güzel tadına ve asitliğine kavuşuyor.

Muhabir: Omar Varfi