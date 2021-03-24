Kazakistan’da sert hava koşulları devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, son 24 saatte 111’i çocuk olmak üzere 724 vatandaşın kar esaretinden tahliye edildiğini açıkladı.

74 trafik kazası

Başkent Nur-Sultan’da gün içerisinde 74 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda can kaybı yaşanmadı.

[Fotoğraf: AA]

Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi.

Bazı bölgelere trafik kısıtlaması yasağı

Nur-Sultan, Akmola ve Karaganda bölgelerinde 608 iş makinesiyle tahliye çalışmaları sürüyor.

Soğuk hava nedeniyle Doğu Kazakistan, Karagandı, Pavlodar bölgelerinde her tür araçlar için trafik kısıtlamaları getirildi.

Ülkenin 13 bölgesinde fırtına uyarısı yapıldı.

