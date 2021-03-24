Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kazakistan'da 724 kişi kişi kar esaretinden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan’da kötü hava koşulları nedeniyle son 24 saatte 111’i çocuk olmak üzere 724 kişi kar esaretinden kurtarıldı. Başkent Nur-Sultan’da 74 trafik kazası meydana gelirken ülkenin 4 bölgesinde tedbir amaçlı bazı yollar kapatıldı.
Kazakistan’da sert hava koşulları devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, son 24 saatte 111’i çocuk olmak üzere 724 vatandaşın kar esaretinden tahliye edildiğini açıkladı.
74 trafik kazası
Başkent Nur-Sultan’da gün içerisinde 74 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda can kaybı yaşanmadı.
[Fotoğraf: AA]
Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi.
Bazı bölgelere trafik kısıtlaması yasağı
Nur-Sultan, Akmola ve Karaganda bölgelerinde 608 iş makinesiyle tahliye çalışmaları sürüyor.
Soğuk hava nedeniyle Doğu Kazakistan, Karagandı, Pavlodar bölgelerinde her tür araçlar için trafik kısıtlamaları getirildi.
Ülkenin 13 bölgesinde fırtına uyarısı yapıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Kazakistan Orta Asya
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