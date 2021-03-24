Tedarik sorunları nedeniyle aşılamanın istenildiği gibi ilerleme kaydetmemesi, salgının yol açtığı ekonomik sorunların gün geçtikçe ağırlaşması, kısıtlamalardan yorulan halkın kurallara yeterince uymaması ve virüsün mutasyona uğrayarak türlerinin artması, Avrupa’da 3’üncü dalgayı kaçınılmaz kıldı.

3’üncü dalga, Orta Avrupa ülkelerinden Çekya ve Polonya'nın sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdi.

Çekya, nüfusa oranla en çok ölümün yaşandığı ülke

11 milyonluk Çekya’da toplam vaka sayısı 1,5 milyona yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti.

Böylece Çekya, nüfusa oranla dünya genelinde en çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Her 10 kişiden neredeyse 2’sinin virüse yakalandığı ülkede, hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle hastalar komşu ülkelere sevk edildi.

Aynı zamanda ülkede 1400 kişi ikinci kez virüse yakalandı.

Salgın, 3 sağlık bakanını görevinden etti

Ülkede sosyal yaşamı her yönüyle etkileyen salgın, bir yılda 3 sağlık bakanını yerinden etti.

Avrupa Birliği (AB) içinde yaşanan aşı tedariki sorununa çözüm arayışına giren Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Andrej Babis’in Rus ve Çin aşılarına yönelmesi, ülkede yaklaşık iki yıldır iktidarda olan Gayri Memnun Halk Hareketi (ANO) ve Sosyal Demokrat Parti (CSSD) azınlık hükümetinde gerginliklere yol açtı.

Çekya, eski kıtada salgından en çok etkilenen 9’uncu ülke konumunda.

Polonya günlük vaka sayılarıyla Almanya’yı ikiye katladı

37 milyonluk Polonya’da ise vaka sayısı 2 milyon 90 bine yükseldi, 50 bin kişi ise hayatını kaybetti.

Polonya, geçen hafta boyunca yaklaşık 25 bin seviyelerinde seyreden yeni vaka sayılarıyla 84 milyon nüfuslu Almanya’yı geride bıraktı.

Ülkede 9 Nisan’a kadar geçerli olacak sıkı tedbirler hayata geçirildi.

Ek yatak ve solunum cihazı tedarik edilecek

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede salgınla ilgili durumun çok ciddi olduğunu, virüsün çok hızlı yayıldığını söyledi.

Niedzielski, "İlerleyen günlerde COVID-19 hastaları için ek olarak 8 bin yatak hizmete sokacağız. Bununla beraber solunum cihazları da tedarik edilecek" dedi.

Almanya, iki ülkeden gelecek virüse karşı tedbir aldı

“Yüksek riski" ülkeler kategorisinde değerlendirdiği Çekya’ya sınırlarını kapatan Almanya ise Polonya’dan gelenlerden negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmelerini istiyor.