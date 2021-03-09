Vaka sayılarının yüksek seyrettiği ülkede, sağlık sistemi alarm veriyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolması nedeniyle bugün 68 yaşındaki bir kadın, Pardubice'den Polonya'nın Raciborz bölgesine sevk edildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, farklı yerlerden 6 yeni hastanın da Almanya'ya götürüleceğini açıkladı.

Pardubice bölgesindeki 5 hastanenin yoğun bakım servislerinin geçen hafta dolmaya başladığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Jan Blatny, bu haftanın hastanelerdeki sıkıntılar için "en kritik hafta" olacağına dikkat çekmişti.

10,7 milyonluk ülkede şu ana kadar 1 milyon 335 binin üzerinde COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin toplam sayısı ise 22 bin 147.