AB'nin dezenformasyonla mücadele için yürüttüğü "EUvsDisinfo" projesine göre, Almanya'ya karşı medya ve siyasetin de içinde olduğu çeşitli seviyelerde sistematik bir kampanya yürütülüyor.

700'den fazla dezenformasyon tespit edildi

Projenin internet sitesinde yer alan bir çalışmada, 2015'ten bu yana Almanya'ya yönelik 700'den fazla dezenformasyon olayı tespit edildiği belirtildi.

Diğer AB ülkelerinin bu derece hedef alınmadığı söylenen çalışmaya göre, Fransa'ya yönelik 300, İtalya'ya yönelik 170 ve İspanya'ya yönelik 40'tan fazla dezenformasyon içeren olay belirlendi.

"Almanya sadece Rusya'nın tam çevrelenmesi yolunu seçiyor"

Çalışmada, "Kremlin, mantıksız bir Rusofobi korosu arasında birkaç aklı başında sesin duyulduğu bir Almanya imajı yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın yaptığı açıklamaların incelendiği çalışmada, "Zaharova'nın evreninde Almanya, Rusya'nın uluslararası ve ulusal hukuku ihlallerine tepki göstermiyor, sadece Rusya'nın tam çevrelenmesi yolunu seçiyor" dedi.