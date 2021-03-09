Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği, 9 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis ile Ayzeriyye mahallelerinden de 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.