Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Ofisi, Twitter hesabından, Ekvator Ginesi'ne insani yardım için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Uluslararası yardım kurumlarına da çağrı yapılan açıklamada, yaralılar ve bölge halkı için adım atılması gerektiği vurgulandı.

Ölenlerin sayısı 98'e yükseldi

Ekvator Ginesi'nin en büyük şehri Bata'daki kışlada 7 Mart'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi, yaralananların sayısı 615'e çıktı.

Meydana gelen patlama sonrası kışlaya yakın birçok ev yıkılmış, çok sayıda kişi göçük altında kalmıştı.

42 yıldır ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema, devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolarından sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını söylemişti.