İtalya Cumhurbaşkanlığı, başkent Roma'daki kitlesel aşılamada, sıranın 1941 ve öncesinde doğanlara gelmesiyle Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne giderek aşısını olduğunu açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, 79 yaşındaki Mattarella'ya, ilaç şirketi Moderna tarafından üretilen COVID-19 aşısından uygulandığı vurgulandı.

5 milyon 587 bin kişi aşılandı

Kitlesel aşılamada 27 Aralık 2020'de sağlık çalışanlarından başlatan İtalya'da şu ana kadar 5 milyon 587 bin 592 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 697 bin 225'ine ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Aşılamaya hızlı giriş yapan ancak sonrasında Avrupa genelinde tedariklerde yaşanan gecikmeler nedeniyle kitlesel aşılamanın yavaşladığı İtalya'da nisan ayından itibaren tedariklerin hızlanması ve yaza kadar aşı olmak isteyen herkesin aşılanması hedefleniyor.