Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce ulusal güvenlik nedeniyle gizli tutulan 1970 yılı ve daha öncesine ait belgeler için yeni prosedürün uygulanması kararlaştırıldı.

Bu yeni prosedürle, belgelere erişimde "gecikmelerin önemli ölçüde azaltılacağı" belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu belgeler "Cezayir Savaşı"na dair arşivi de içeriyor.

Ülke yasalarına göre, devlet arşivleri, aradan 50 yıl geçtikten sonra erişime açılıyor. Ancak kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek türden bilgiler, bundan istisna tutuluyor.

Cezayir, sömürge döneminde neler yaşadı?

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında yalnızca 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız tarihçi Benjamin Stora'yı Temmuz 2020'de "sömürge tarihi ve Cezayir Savaşı" konusunu araştırarak "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamak üzere görevlendirmişti.

Macron'un 20 Ocak 2021'de raporu teslim aldığı, konuya ilişkin çalışmaları sürdürmek istediği ve bu raporun ışığında bazı inisiyatifler alacağı açıklanmıştı.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.