Savcılıktan yapılan açıklamada, 1500'den fazla polisin katıldığı operasyonun "Belçika topraklarında şimdiye kadar düzenlenen en büyük operasyonlardan biri" olduğu belirtildi.

Polis, operasyon kapsamında yaklaşık 200 noktada eş zamanlı arama yaptı.

Uyuşturucu kaçakçılığının yoğunlaştığı Antwerp Limanı'na odaklanıldı.

Savcılık sözcüsü Eric Van Duyse, kaçakçıların uluslararası bağlantılarının bulunmasına rağmen "bu aşamada" yalnızca Belçikalı yetkililerin operasyona dahil olduğunu söyledi.

Açıklamada ayrıca, baskınlarda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aramalarda 17 ton kokainin yanı sıra 1,2 milyon euro nakit para ve polis üniformaları, çok sayıda mücevher, lüks araç ve silaha el koyuldu.

1 milyar şifreli mesaj incelendi

Uyuşturucu çetelerine karşı yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturmada, 1 milyar civarında şifreli dijital mesajın incelenerek yarısının çözüldüğü, operasyonun bu mesajlaşmalar ışığında yürütüldüğü ifade edildi.

Antwerp Limanı'nda geçtiğimiz yıl 65,5 ton kokain ele geçirilmişti.