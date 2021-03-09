Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İran ve ABD arasındaki olası yeni nükleer anlaşmanın imzalanmasına değinen Lavrov, Rusya'nın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2015'te imzalanan ancak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl sonra çekildiği anlaşmaya dönmek istemesini "alkışladığını" açıkladı.

İran'ın nükleer füze programı ve bölgesel faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine yönelik daha çok tartışmaların yapılmasına ilişkin yükselen seslerin olduğunu belirten Lavrov, "İran ile anlaşmanın farklı ele alınması gerekiyor. Ne kadar önemli olursa olsun, başka meseleler ve unsurları (anlaşmaya) dahil etmememiz gerekiyor" dedi.

"Rusya, BAE'nin stratejik ortağı"

Ayrıca Lavrov, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin yeniden Arap Ligi'ne dahil edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu hatırlattı.

Öte yandan BAE'li mevkidaşı Zayed de ABD'nin "Sezar yasasıyla" Esed rejimine uyguladığı ambargoların konuyu çetrefilli hale getirdiğini aktardı. BAE'li Bakan, Suriye'nin Lig'e dönmesinin hem Suriye hem de bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

Zayed, Rusya-BAE ikili ilişkilerine de değinerek, Rusya'nın BAE'nin stratejik ortağı olduğunu vurguladı.