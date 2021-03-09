ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki Jezero Krateri'nde inceleme yapmak üzere keşif aracı Perseverance'ı Kızıl Gezegen'e gönderdi.

Operasyon öncesinde, Burdur'daki Salda Gölü'nün Jezero Krateri'ndekine benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu duyurulmuştu.

[Salda Gölü ve Mars'taki Jezero Krateri | Credit: NASA]

Reuters ajansı, "Dünya'daki Mars: Türk gölü, gezegendeki eski yaşama dair ipuçları taşıyabilir" başlıklı haberinde, üst düzey NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen'in konuya ilişkin görüşlerine yer verdi.

"Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir benzerlik sunacak." diyen Zurbuchen, Perseverance vasıtasıyla elde edilen bilgilerin Salda Gölü'ndeki verilerle kıyaslanacağını belirtti.

Zurbuchen, iki yer arasındaki benzerliklere ve farklılıklara bakılarak değerlendirme yapılabileceğini ifade etti.

NASA yetkilisi, "Bu yüzden bu göle sahip olduğumuz için gerçekten çok memnunuz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

NASA'dan daha önce yapılan açıklamada, Salda Gölü'nün Jezero Krateri'yle benzerliğine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içeriyor. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göldür."

Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti.