Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.

Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti. Mars keşif aracının lastik izlerini bıraktığı da görüldü.

"Bu bizim ilk denememizdi"

NASA mühendisi Anais Zarifian, ilk test sürüşünü "Bu bizim ilk denememizdi" sözleriyle anlattı. Zarifian, test sürüşünün 'inanılmaz' derecede iyi geçtiğini belirtti. "Ekibimiz için çok büyük kilometre taşı" dedi.

Zarifian, "Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç" sözleriyle başarılarını dile getirdi.

Perseverance'ın Jezero Krateri'nde daha uzun seferler için yeni rotalar da belirleniyor.

NASA'nın "NASA's Perseverance Mars Rover" Twitter hesabı da ilk test sürüşünün görüntüsünü paylaştı. "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" mesajı paylaşıldı.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de indi.