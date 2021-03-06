Sokoto eyaletine bağlı Tara köyüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokoto eyaleti polisi tarafından yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Dingyadi bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.