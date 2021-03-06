ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ulusal muhafızların görev süresini iki ay daha uzatılmasını planladıklarını ancak bu konuda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

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Kirby, "Kongre polisinden ulusal muhafız yardımına ilişkin talebi elimizde. Bu talepte belirli sayıda ulusal muhafızın görev süresinin önümüzdeki iki ay için uzatılmasını istiyor. Bu talebi diğer taleplerde olduğu gibi ihtiyaç ve kaynak dengesini sağlamak üzere şu anda değerlendiriyoruz" dedi

Bu konuda henüz herhangi bir karar vermediklerini anlatan Kirby, değerlendirme süreci tamamlanmadan bir şey söylemek istemediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların muhtemel ayaklanmasına karşı Washington DC'ye 25 bin kadar ulusal muhafız konuşlandırılmıştı.

Şu anda kentte kalan yaklaşık 5 bin 200 ulusal muhafızın mart ortasından sonra başkentten çekilmesi bekleniyor.