Avusturya ve Macaristan’ın Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’ye kullanım onayı vermesinin ardından açıklama yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Wirthumer-Hoche, aşı hakkında yeterli bilgi olmayan böyle bir onay vermenin "Rus ruleti" oynamakla eşdeğer olduğunu söylemişti.

“Hayal kırıklığı ve uygunsuz”

Peskov, Wirthumer-Hoche’ye ait bu sözleri, “Hayal kırıklığı ve uygunsuz” diyerek değerlendirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, “Hayal kırıklığı yaratan ifade, bizim açımızdan uygunsuzdur. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) bu konuda halihazırda bazı açıklamalarda bulunduğunu ve bazı önlemler aldığını biliyoruz. Bu ifadeyi değerlendiriyoruz, tekrar ediyorum, yanlış. Bu aşıya olan talep, dünyanın birçok ülkesinde bu ilaçla yapılan aşılama süreci, bu ilacın alaka düzeyini ve popülerliğini göstermektedir” dedi.