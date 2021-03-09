Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havada ölüm-kalım savaşı: Metrelerce yüksekte asılı kaldı
Meksika'da sıcak hava balonuyla tura çıkan bir kişi aşağı sarkınca dengesini kaybetti. Sepeti tutan adam metrelerce yukarıda dakikalarca asılı kaldı. Nefes kesen anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yürekleri ağza getiren olay, Meksika'nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balonu turu sırasında yaşandı.
Balon iniş yaptığı sırada sepetten sarkan kişi dengesini kaybetti. Düşmek üzereyken sepete tutunmayı başardı.
Dakikalarca havada asılı kalan kişi, 20 metre yüksekte yaşama tutunmaya çalıştı. Balon inişe devam ederken aşağıda bulunanlar düşme olasılığına karşı branda açtı.
Yere yaklaşırken bir kere daha düşme tehlikesi geçiren adam sepete bağlı iplere tutunarak yere inmeyi başardı.
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