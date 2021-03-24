Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gövdesi üzerine inen uçak kamerada
Brezilya’da uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, Brezilya’nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana geldi.
Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.
Can kaybı yok
Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
Etiketler: Brezilya Uçak Kazası
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