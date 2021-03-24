Olay, Brezilya’nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında meydana geldi.

Uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

Can kaybı yok

Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.