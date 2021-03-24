Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA, AP
BAE Maliye Bakanı Hamdan bin Raşid Al Maktum hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum hayatını kaybetti.
BAE medyasında yer alan haberlere göre Al Maktum, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Al Maktum aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısıydı.
Ülkenin ilk kabinesinin kurulduğu 1971'den bu yana Maliye Bakanlığı yapan Al Maktum'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Al Maktum'un birkaç aydır sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu.
Etiketler: BAE
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