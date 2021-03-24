Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli kulak burun boğaz uzmanı Fidan, mevsimsel farklılıkların insanlar üzerinde hormonal değişikliklere yol açtığını söyledi.

Fidan, buna bağlı olarak gün içindeki aktiviteler dışında uyku düzeninde de farklılıklar meydana geldiğini ifade etti.

Bahar alerjisi uyku düzenini bozabiliyor

Güneşin doğuş ve batış saatlerindeki değişikliklerin metabolizmayı, dolayısıyla uyku düzenini etkilediğini belirten Fidan, bahar alerjisine de dikkat edilmesi vurgusu yaptı:

"Yaza doğru uzayan gündüz ve kısalan gece süreçlerinde mutlaka uyku düzeninin yeniden oturtulması gerekiyor. Kişiler uyku ve uyanıklık saatlerine göre işlerini ve eğitim süreçlerini yeniden organize etmelidir. Özellikle bahar dönemlerinde alerji de uyku düzenini bozabiliyor.

'Mevsimsel alerjik rinit' dediğimiz durumlarda da gece boyunca ve gündüz belli dönemlerde burun tıkanıklıklarına bağlı olarak uyku düzenimiz bölünebiliyor. Bu nedenle uyku sağlığımız sekteye uğrayabiliyor.”

Açık hava yürüyüşlerine çıkıp gün ışığından faydalanmak gerekiyor

Uyku süresini bozmanın günlük aktivite ve iş başarılarında azalmalara yol açabildiğini anlatan Fidan, bu etkileri en aza indirmek için tavsiyeler verdi:

“Bu etkilenmeyi en aza indirmek amacıyla kişilerin mutlaka gün içinde çok uzun olmasa bile açık hava yürüyüşlerine çıkıp gün ışığından faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Güneş battıktan sonra erişkinler de dâhil olmak üzere saat 22.00 gibi uyku haline geçmelidir."

Fidan konuşmasının sonunda alerji bulguları gösterenlerin mutlaka kulak burun boğaz hekimleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.