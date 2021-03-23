Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinovac: CoronaVac çocuklarda etkili ve güvenli
Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısının, 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğu belirtildi.
Çinli firma Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.
Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.
70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı
Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sinovac Biotech
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