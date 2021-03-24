Tüberküloz ya da diğer adıyla verem, önlenebilir ve tedavi edilebilir olsa da dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalıklarından biri.

"Her gün 4 bin 500 kişi veremden ölüyor"

Dünya genelinde, halk arasında verem olarak bilinen tüberkiloz hastalığına, günde 30 bin kişi yakalanıyor. Dünyada her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi veremden ölüyor.

Robert Koch'un tüberküloz bakterisini bilim dünyası ile tanıştırdığı gün 24 mart, Dünya Tüberküloz Günü olarak kabul ediliyor.

Tüberküloz hastalığına ilişkin bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Uysal, "Özellikle 3 haftadan fazla süren öksürük ve gece terlemesi, yüksek ateş, ağızdan kan gelmesi, kilo kaybı gibi durumlarla kendini gösterebilir" dedi.

Bulaşıcı özelliği var

Veremden korunmak için belirtileri gözardı etmemek önemli. Veremin bulaşıcılığı ise koronavirüsle ortak özellikler taşıyor.

Veremin bulaşıcı özelliğinden bahseden Doç. Dr. Uysal, "Damlacık yoluyla ve temas ettiğimiz hava yoluyla bulaşır. Bulaşma hızı bazen koronavirüse göre daha yavaş olabilir. Sürekli aynı evde yaşayanlar açısından her zaman bu bakımdan risk faktörü vardır" diye konuştu.

"Türkiye'de Tüberküloz görülme oranı 100 binde 13,7"

Son yıllarda Tüberküloz görülme oranının düşdüğünü söyleyen Doç. Dr. Uysal, "Türkiye'de 2005 yıllarında vaka sayıları özellikle 20 bin küsür civarındayken, son iki yılda bu oran yarı yarıya düşmüş durumda. 100 binde 13,7'lere görülme sıklığı olarak gerilemiş durumda" dedi.

Verem tedavisi Türkiye'de ücretsiz

Türkiye'de tüberküloz tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz yapılıyor.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Hayrettin Kavi