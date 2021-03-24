Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bölgede yapılması planlanan projeleri tanıttı.

Taşdemir, büyük kısmı restore edilen Ebu'l Manuçehr Camii'nde yapılacak düzenlemelerle ilgili ihaleye çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri'nde, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr Camii'ni inşallah ibadete açacağız. 5 vakit ezanımız orada okunacak, namaz kılınabilecek."

[Fotoğraf: AA]

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emaneti

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ebu'l Manuçehr tarafından 1072-1092'de yapılan cami, derinlemesine 3 sahanlı plana sahip.

Sahanların üzerini örten ve her biri farklı taş işçiliğiyle süslenen tonozlarıyla dikkat çeken yapı, kuzeybatı köşesinde yükselen minaresiyle kare kaideli, sekizgen gövdeli ve tek şerefeli camiler arasında yer alıyor.

Gövdesinde kufi hatlı "bismillah" yazısı yer alan caminin büyük bölümü bir süre önce restore edilmişti. Diğer bölümlerinde çeşitli düzenlemeler yapılması planlanan caminin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.