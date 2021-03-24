Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
93 yılını lise öğrencilerine anlattı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yaşayan 93 yaşındaki Emine Dal, lise öğrencileriyle çocukluk ve gençlik anılarını paylaştı.
Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Yakın Dönem Toplumsal Tarihe Işık Tutmada, Yaşlıların Bildiği Hikayeli Şiirlerden Yararlanma" projesi kapsamında Emine Dal okula davet edildi. Dal, sınıfta öğrencilere çocukluk ve gençlik anılarını anlattı, türkü ve şiir okudu.
Öğrenciler de Dal'ın anlattıklarını dikkatle dinleyerek not aldı, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti.
[Fotoğraf: AA]
Okul Müdürü Halil İbrahim Tamer, proje kapsamında öğrencilerin kaynak olarak aldığı Emine Dal'ın bilgi ve kültür birikimini öğrencilerle paylaştığını söyledi.
Öğrenciler, ziyaret sonunda Dal'a çiçek ve hediyeler verdi.
[Fotoğraf: AA]
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