Zonguldak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan bazı öğrencilerde kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince, şikayetleri bulunan öğrenciler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan hastanelerde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı

Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pansiyonda kalan öğrencilerin menülerinde tavuk, ezogelin çorba, pirinç pilavı ve ayran olduğunu söyledi.

Numunelerin incelemeye gönderileceğini belirten Aldoğan, "Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde 7 öğrenciye serum takıldı, kontrol altındalar. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 9 öğrencimiz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde de 8 öğrencimiz var. Genel olarak öğrencilerimiz kusma şikayetiyle gelmişler. Konuyla ilgili olarak hemen inceleme başlatıyoruz. Büyük olasılıkla besinden kaynaklı bir şey olarak gözüküyor ama kesin konuşmak istemiyorum. Çok şükür ciddi bir durum yok şu anda" diye konuştu.