Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaldırıma çarptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'ta ilerleyen S.A. idaresindeki otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Oral Sokak istikametine dönen otomobil kaldırama çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü S.A. ve 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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