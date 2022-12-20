Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'nın yükseklerine kar yağdı
[Fotograf: AA]
Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli'de kar yağışı başladı. Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Geç saate rağmen dışarı çıkan çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.
Tufanbeyli Karayolları Bakımevi ekipleri sorumluluk sahalarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Etiketler: Adana Kar Yağışı Meteoroloji
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