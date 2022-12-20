Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın
[Fotograf: AA]
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. İlk bilgilere göre 13 kişi yaralandı. Yaralı mürettebat tekneler ile Sinop Limanı'na getiriliyor.
Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Sinop’ta kuru yük gemisinde yangın çıktı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olaya ilişkin @trthaber’de açıklama yaptı. pic.twitter.com/KxQaJVw62J— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2022
TRT Haber canlı yayınına katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop'un 7 mil açıklarındaki bir yük gemisinde yangın çıktı. Panama bandıralı gemide 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi sahile getiriliyor" dedi.
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