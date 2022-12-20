Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
[Fotograf: AA]
Iğdır'da minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Ömer E. yönetimindeki minibüs, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeyken Fesih S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı, kamyonet ise bir evin bahçesine girdi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra Rana K, Eyüp K, Metehan A, Goncagül K, Selma A, Bedirhan A, İsmet A, Fatih B, Okan Ç, Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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