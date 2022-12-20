Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 21:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Muğla'da, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 4 yolcunun olduğu otobüs tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'dan Bodrum'a gitmekte olan otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, araçtaki 4 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası yolcu otobüsü demir yığınına döndü.
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