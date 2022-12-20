Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 Temmuz gecesi TRT’yi darbecilerden kurtaran kahramanlardan Orkun Aytek vefat etti
[Fotoğraf: @AytekOrkun/Twitter]
15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, TRT Genel Müdürlük binasında darbecilerle mücadele eden eski polis memuru Orkun Aytek, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Eski polis memuru Orkun Aytek, TRT Genel Müdürlüğü'nün darbeciler tarafından ele geçirilmemesi için gözünü kırpmadan mücadele edenlerdendi.
Aytek, 15 Temmuz gecesi, beylik tabancısıyla darbecilere direnmiş ve yaralanmıştı. TRT'nin darbecilerden temizlenmesinde önemli mücadele vermişti.
TRT Genel Müdürlüğü darbecilerden temizlendikten sonra bir video çekmiş ve "Artık içerideyiz. Çok oynadılar ama TRT’yi aldık Allah'a hamd olsun" mesajını paylaşmıştı.
O kahraman, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.
49 yaşındaki Aytek'in iki ay önce kalbinden anjiyo olduğu belirtildi.
Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi TRT
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