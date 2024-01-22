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Türkiye
AA 22.01.2024 03:47

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiler 11 saat sonra kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalan işçiler 11 saat sonra kurtarıldı

İlçeye bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Göçüğün arkasında mahsur kalan işçiler Anıl A. ve Furkan B, yer üstüne çıkamadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ocak içi haberleşme hattı ile yardım istedi.

Mesai arkadaşları tarafından işçileri kurtarma çalışması başlatılırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da bölgeye giderek bilgi aldı.

İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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