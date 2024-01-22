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Türkiye
AA 22.01.2024 02:50

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 2 otomobil çarptı

Bolu'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Ardından başka bir sürücü yayanın üzerinden geçti. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, iki otomobil sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya 2 otomobil çarptı

D-100 kara yolunda kent merkezi yönüne giden M.E. idaresindeki otomobil, Dağkent mevkiinde karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e çaptı.

Yola savrulan Öztürk'ün üzerinden otomobil geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

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