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Türkiye
AA-İHA 22.01.2024 02:27

Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar: Ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Tokat ile Sivas’ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çamlıbel Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar: Ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Tokat’ta öğle saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda kısmi aksamalara neden oldu. Tokat-Sivas kara yolunda önce Sivas yönünden gelen, ardından da Tokat’tan seyreden ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ağır tonajlı araçlara izin verilmeyen geçitte, bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek hareket ettirmeye çalıştı, kimi sürücüler ise ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bitirmesini bekledi.

Karayolları ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmaları devam ediyor.

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