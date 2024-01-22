Antalya'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da saat 19.00 sıralarından itibaren başlayan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Şiddetini artıran yağmur ile birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Konyaaltı ilçesinde bulunan Liman ve Hurma Mahallelerindeki rögarlar yağmurdan kaynaklı taştı.

Sağanakla beraber dolu yağışının da görüldüğü kentte, yollarda biriken dolu taneleri görüldü.