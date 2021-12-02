Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta denize düşen gemi personelinin cesedine ulaşıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gemide çalıştığı sırada halatın çarpması sonucu denize düşerek kaybolan Azerbaycanlı personelin cesedi bulundu.
Ereğli Bozhane Limanı'nda demirleyen Panama bandıralı "Ünzile Ana" isimli kuru yük gemisinde kopan halatı onarmaya çalışan Anar Oruçoğlu'nun başka bir halatın çarpması sonucu denize düşmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Dalgıçlar Oruçoğlu'nun düştüğü alanın çevresinde, iki botta görevlendirilen personel de sahil şeridinde arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Aramalarını sürdüren dalgıçlar, Oruçoğlu'nun cesedine denize düştüğü yerin dibinde ulaştı.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oruçoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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