Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille okul servisi çarpıştı: 3 öğrenci yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da öğrenci servis minibüsüyle otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 lise öğrencisi yaralandı.
Sağlık köyü yolundaki kavşağındaki kazada, 40 yaşındaki Ramazan İpek yönetimindeki otomobil ile 24 yaşındaki Musa Kazım Öngün'ün kullandığı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.
Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 14 yaşlarındaki Rukiye Yoldaş, Cafiye Naz Özkulluk ve Ezgi Potur yaralandı.
Yaralıları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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