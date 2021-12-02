İstanbul'da Kaçakçılık Şube ekipleri, bir şebekenin, üretilen yüklü sahte içkileri kent genelinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Aramalarda sahte olduğu belirlenen 10 bin 7 şişe ve tanker içerisinde doluma hazır 1225 litre sahte içki ile içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.