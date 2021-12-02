Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 bin şişe ve doluma hazır 1225 litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul'da Kaçakçılık Şube ekipleri, bir şebekenin, üretilen yüklü sahte içkileri kent genelinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başakşehir, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Aramalarda sahte olduğu belirlenen 10 bin 7 şişe ve tanker içerisinde doluma hazır 1225 litre sahte içki ile içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Sahte Alkol Sahte İçki
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