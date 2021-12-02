Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: Malatya Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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