Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 milyonluk "change" araç operasyonuna 5 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da düzenlenen 2 milyon liralık "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
30 Kasım'da Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin, birçoğu yurt dışından getirilen maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL olan araçları parçalayarak haksız gelir elde eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Şanlıurfa
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